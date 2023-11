Karnataka: जेल से बाहर आए मुरुगराजेंद्र बृहन मठ के महंत 4 दिन बाद दूसरे POCSO Case में अरेस्ट

चित्रदुर्ग: कर्नाटक के चित्रदुर्ग के मुरुघराजेंद्रबृहन मठ (Murugharajendra Bruhanmutt)के मठाधीश (pontiff) शिवमूर्ति मुरुघा शरणारु (Shivamurthy Murugha Sharanaru) को बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) मामले में जमानत के बाद जेल से रिहा होने के चार दिन बाद आज पुलिस ने फिर से उन्हें दूसरे पॉक्सो केस में अरेस्ट कर लिया है.

चित्रदुर्ग के एसपी ने कहा, ”16 नवंबर को हाई कोर्ट ने उन्हें पहले POCSO मामले में सशर्त जमानत दे दी थी. इस जमानत पर उन्हें रिहा भी कर दिया गया था. लेकिन जैसे ही उन्हें दूसरे POCSO मामले में जमानत मिलने से पहले रिहा किया गया था, जमानत मिलने के 4 दिन के भीतर आज उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया.

चित्रदुर्ग मुरुगराजेंद्र बृहन मठ के महंत को उनके खिलाफ पॉक्सो कानून (POCSO) के तहत दर्ज एक मामले में कुछ घंटे पहले ही एक अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था. चित्रदुर्ग में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी के कोमला ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था और पुलिस को महंत शिवमूर्ति शरण को मंगलवार तक अपने समक्ष पेश करने का आदेश दिया था.

#WATCH | Karnataka | Shivamurthy Murugha Sharanaru, the pontiff of Murugharajendra Bruhanmutt, Chitradurga was re-arrested by Police today, four days after being released from jail after bail in a POCSO case.

SP Chitradurga says, “On November 16, the High Court granted… pic.twitter.com/JFrHYAQgYx

— ANI (@ANI) November 20, 2023