By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Instagram से महिला की फोटो चुराकर अश्लील VIDEO बनाता था शख्स, जानिये कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे
कर्नाटक में इंस्टाग्राम फोटो चुराकर महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी कृष्णा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी फेक अकाउंट के जरिए दुश्मनी निकालने के लिए दूसरे शख्स को फंसाने की साजिश रच रहा था.
सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल जितना आसान है, उतना ही खतरनाक भी साबित हो रहा है. कर्नाटक के बगलुरु गांव से एक ऐसी घिनौनी वारदात सामने आई है जहां एक शख्स महिलाओं की इंस्टाग्राम फोटो चुराकर उनके अश्लील वीडियो बनाता था. आरोपी न केवल महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहा था, बल्कि उसने इस अपराध का इस्तेमाल अपने निजी दुश्मनों को फंसाने के लिए भी किया.
कर्नाटक के गांव से आरोपी कृष्णा गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में कृष्णा नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो बगलुरु गांव का रहने वाला है. कृष्णा पर आरोप है कि वह गांव की और आसपास की कामकाजी महिलाओं की इंस्टाग्राम प्रोफाइल से उनकी तस्वीरें और वीडियो डाउनलोड करता था. इसके बाद वह आधुनिक तकनीक (Face Morphing) का इस्तेमाल कर उन तस्वीरों को अश्लील वीडियो में बदल देता था. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा.
निजी दुश्मनी का बदला लेने के लिए रची गई साजिश
जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि कृष्णा ने यह सब केवल अपनी हवस के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश के तहत किया था. कृष्णा की गांव के ही एक अन्य व्यक्ति, वेंकटेश से निजी दुश्मनी थी. जब कृष्णा को पता चला कि वेंकटेश ने पीड़ित महिला से बात की है, तो वह आगबबूला हो गया. उसने वेंकटेश को जेल भिजवाने और उसे समाज में बदनाम करने के लिए यह मास्टर प्लान तैयार किया. अपने दुश्मन वेंकटेश को फंसाने के लिए कृष्णा ने उसके नाम से एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया. उसने महिला की मॉर्फ्ड अश्लील वीडियो को उसी फर्जी अकाउंट पर अपलोड कर दिया ताकि सबको लगे कि यह सब वेंकटेश ने किया है. कृष्णा की योजना थी कि पुलिस वेंकटेश को गिरफ्तार कर लेगी और उसकी दुश्मनी का बदला पूरा हो जाएगा. हालांकि, पुलिस की तकनीकी जांच ने उसकी पोल खोल दी.
महिलाओं को शिकार बनाता था आरोपी
पूछताछ के दौरान पता चला कि कृष्णा केवल एक महिला तक सीमित नहीं था. वह अक्सर काम पर जाने वाली युवा महिलाओं से दोस्ती करता था और बातों-बातों में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट की जानकारी हासिल कर लेता था. एक बार एक्सेस मिलने के बाद, वह उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो चुरा लेता था. उसका यह शिकार करने का तरीका काफी समय से चल रहा था, जिससे कई महिलाएं अनजान थीं.
पोर्न साइट्स पर करता था वीडियो अपलोड
आरोपी कृष्णा केवल वीडियो बनाता ही नहीं था, बल्कि उन्हें पब्लिकली शेयर भी करता था. उसने कई मॉर्फ्ड वीडियो को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अश्लील वेबसाइटों पर अपलोड किया था. इससे उन महिलाओं की छवि को काफी नुकसान पहुंचा, जिनकी तस्वीरों का उसने गलत इस्तेमाल किया था. पुलिस अब उन सभी लिंक को हटाने की कोशिश कर रही है जहाँ ये वीडियो साझा किए गए थे.
पुलिस जांच में मोबाइल से मिला आपत्तिजनक डेटा
गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने कृष्णा का मोबाइल फोन चेक किया, तो उनके होश उड़ गए. फोन में भारी मात्रा में महिलाओं की आपत्तिजनक फोटो और मॉर्फ्ड वीडियो बरामद हुए. यह डेटा इस बात का सबूत था कि वह बड़े पैमाने पर इस अवैध धंधे में शामिल था. फिलहाल कृष्णा पुलिस हिरासत में है और जांच अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि इस अपराध में कोई और तो शामिल नहीं है.
डिजिटल युग में सुरक्षा है जरूरी
यह घटना उन सभी महिलाओं और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक चेतावनी है जो अपनी तस्वीरें सार्वजनिक रखते हैं. साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखना और अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करना सुरक्षा का पहला कदम है. अगर कोई आपकी फोटो का गलत इस्तेमाल करता है, तो तुरंत पुलिस या साइबर सेल (Cyber Cell) को सूचित करें ताकि समय रहते अपराधी को पकड़ा जा सके.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें