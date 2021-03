नई दिल्ली: वाहनों की पार्किंग को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बनती है. कर्नाटक के मांड्या (Mandya City) में भी ऐसा ही हुआ. गलत जगह स्कूटी खड़ी करने वाली लड़की ने इतनी बहस की कि महिला सब इंस्पेक्टर (Sub Inspector) ने उसे थप्पड़ जड़ दिया. लड़की का कहना था कि पुलिस (Karnataka Police) उससे जुर्माना ले लेकिन स्कूटी सीज न करे. इसे लेकर हंगामा हुआ. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. Also Read - Tau Ka Murga Dance: स्टेज पर चढ़ा ताऊ, करन लगा मुर्गा डांस, मजा आ गया भाई...

कर्नाटक के मांड्या इलाके में एक लड़की ने नो पार्किंग एरिया (No Parking Area) में अपनी स्कूटी खड़ी कर दी. गलत जगह पार्किंग के चलते पुलिस (Police) लड़की की स्कूटी सीज कर ले जाने लगी, इस पर लड़की ने कहा कि पुलिस उससे जुर्माना वसूल कर ले, लेकिन स्कूटी सीज न करे. लड़की अपनी स्कूटी से नहीं हट रही थी, जबकि पुलिस उसे हटाने की कोशिश कर रही थी. Also Read - Dog In Gym: कुत्ते ने जिम जाकर जमकर की Burpees, देखने वालों का मुंह खुला रह गया...

लड़की से बहस बढ़ जाती है. लड़की किसी को फोन लगा रही थी. इस बीच बहस भी जारी थी. बहस इतनी बढ़ी कि महिला सब इंस्पेक्टर (Sub Inspector) ने लड़की को थप्पड़ जड़ दिया. और उसे स्कूटी से हटा दिया. इसके बाद तो लड़की बेहद आग बबूला हो गई. लड़की चिल्लाने लगी. और पुलिस से कहा कि उसे थप्पड़ कैसे मारा जा सकता है. बहस और पूरे घटनाक्रम के बाद हालाँकि लड़की को पुलिस ने छोड़ दिया. Also Read - Women Fight Video: शॉपिंग करते-करते भिड़ीं महिलाएं, बाल नोचकर गिराया, जमकर मारपीट, 1 करोड़ व्यूज

वहीं, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने लड़की को थप्पड़ मारकर ठीक नहीं किया. पुलिस को थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है. वहीं, कई लोगों ने कहा कि लड़की नियम तोड़ रही थी, इसलिए उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए थी.