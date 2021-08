Karnataka Me Kab Khulenge School: कोरोना वायरस की दूसरी लहर कुछ राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों में कम होती दिख रही है. कोरोना के कहर से लगभग एक साल से बंद पड़े स्कूलों को अब खोला जा रहा है. कई राज्यों में अनलॉक की गाइडलाइंस की सख्ती के साथ स्कूल-कॉलेज खुल चुके हैं और कई राज्य स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी कर रहे हैं. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी ऐलान किया है कि राज्य में 23 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएंगे.Also Read - Lockdown in Karnataka: कर्नाटक में एक बार फिर लगीं लॉकडाउन की सख्त पाबंदियां, कड़े नियम हुए लागू, जानिए

कर्नाटक के शिक्षामंत्री बीसी नागेश ने बताया है कि ये निर्णय चीफ मिनिस्टर बासवराज बोम्मई द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिया गया . उन्होंने कहा, “हमने राज्य में दो चरणों में स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है. पहले चरण में, कक्षा 9, 10 और पीयू में छात्रों के लिए (ऑफ़लाइन) कक्षाएं 23 अगस्त से शुरू होंगी. Also Read - Schools Reopen in Bihar: बिहार में आज से खुल गए 9वीं-10वीं के स्कूल, कब शुरू होंगी 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं, जानिए तारीख

CM held several meetings (on reopening schools) with concerned people. Schools have to be started. We are taking all extra care. We’re also thinking of reopening primary schools as well: K’taka Edu Min BC Nagesh on reopening of schools for Class 9-12 students from Aug 23 (09.08)

— ANI (@ANI) August 9, 2021