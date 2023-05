'कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकानें खुलीं', पार्टी की जीत पर बोले राहुल गांधी

Karnataka Election Results 2023: कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर राहुल गांधी ने खुशी जाहिर की है. बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ‘कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकान खुली है’. राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की गरीब जनता ने अमीरों को हरा दिया. राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की जनता से हमने 5 वादे किए थे, हम इन वादों को पहले दिन पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे. सबसे पहले मैं कर्नाटक के हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को बधाई देता हूं. कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई. हमने प्यार से ये लड़ाई लड़ी. कर्नाटक ने दिखाया कि इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती है.

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘इस चुनाव में कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी हुई. हमने नफरत और गलत शब्दों से लड़ाई नहीं लड़ी. हमने प्यार से दिल खोलकर यह लड़ाई लड़ी. कर्नाटक की जनता ने यह दिखाया है कि इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती है. कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ और मोहब्बत की दुकाने खुलीं. उल्लेखनीय है कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी ने कई मौकों पर कहा था, ‘‘मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं. राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की जनता से जो पांच प्रमुख वादे किए गए हैं, उन पर सरकार बनते ही काम शुरू हो जाएगा.