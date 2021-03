Karnataka Minister Sex Tape Case: कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार के जल संसाधन मंत्री रमेश जरकीहोली पर नौकरी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप सामने आने के बाद हड़कंप मचा है. मंत्री के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने नौकरी का झांसा देकर उन्होंने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया है. बाद में उनके परिवार को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी भी दी है.

बता दें कि बेंगलुरु में दिनेश कल्लाहल्ली नाम के व्यक्ति ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायतकर्ता ने मांग की है कि कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ जांच कराई जाए. इसके बाद उनके तथाकथित वीडियो की जांच की जा रही है और इसपर उपमुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा-वीडियो की जांच की जा रही है

उपमुख्यमंत्री सीएन असवथ नारायण ने कहा है कि मंत्री रमेश जरकीहोली के सेक्स टेप की जांच की जा रही है. जानकारी के मुताबिक मामला हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का लग रहा है. जल्द ही सच सामने आ जाएगा.

We have seen treachery, vendetta, honey trap, blackmailing as the motive behind such videos. The truth will come out after an investigation: on Karnataka Dy CM CN Ashwath Narayan on Cabinet Minister Ramesh Jarkiholi’s alleged involvement in the sex tape case pic.twitter.com/IKCmw0Ejcs

— ANI (@ANI) March 3, 2021