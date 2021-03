Karnataka Minister Sex Tape Case: कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार के जल संसाधन मंत्री रमेश जरकीहोली पर नौकरी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप सामने आने के बाद हड़कंप मचा है. उपमुख्यमंत्री और राज्य के गृहमंत्री के बयान के बाद रमेश जरकीहोली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. मंत्री ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि मुझपर लगाए गए आरोप सच्चाई से काफी दूर हैं और मैं अपने ऊपर लगे आरोप के बाद नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देता हूं.

Karnataka Minister Ramesh Jarkiholi tenders resignation from his post in the wake of his alleged involvement in a sex tape case. His letter to CM reads, ‘Allegation against me is far from truth. As fair investigation should take place, I’m resigning on moral grounds.” (File pic) pic.twitter.com/m6gNqoKBa8 — ANI (@ANI) March 3, 2021

बता दें कि बेंगलुरु में दिनेश कल्लाहल्ली नाम के व्यक्ति ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायतकर्ता ने मांग की है कि कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ जांच कराई जाए. इसके बाद उनके तथाकथित वीडियो की जांच की जा रही है और इसपर उपमुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है. मंत्री के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने नौकरी का झांसा देकर उन्होंने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया है. बाद में उनके परिवार को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी भी दी है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा-वीडियो की जांच की जा रही है

उपमुख्यमंत्री सीएन असवथ नारायण ने कहा है कि मंत्री रमेश जरकीहोली के सेक्स टेप की जांच की जा रही है. जानकारी के मुताबिक मामला हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का लग रहा है. जल्द ही सच सामने आ जाएगा.

We have seen treachery, vendetta, honey trap, blackmailing as the motive behind such videos. The truth will come out after an investigation: on Karnataka Dy CM CN Ashwath Narayan on Cabinet Minister Ramesh Jarkiholi’s alleged involvement in the sex tape case pic.twitter.com/IKCmw0Ejcs — ANI (@ANI) March 3, 2021

वहीं, इस मामले में कर्नाटक के गृहमंत्री बी बोम्मई ने कहा है कि वीडियो की जांच कराई जा रही है. जो भी सच सामने आएगा उसे देखते हुए कार्रवाई की जाएगी. अगर मंत्री दोषी पाए गए तो उनपर भी कार्रवाई की जाएगी.

An inquiry is being conducted as per law. Our Party will take a decision on taking action against him: Karnataka Home Minister B Bommai on Cabinet Minister Ramesh Jarkiholi pic.twitter.com/SqFg2LIkda — ANI (@ANI) March 3, 2021

मीडिया की खबर के अनुसार, इस मामले में शिकायतकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने जब बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त कमल पंत से मुलाकात की तो समाचार चैनलों पर जरकीहोली के तथाकथित वीडियो वायरल होने लगा. हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि समाचार चैनलों पर प्रसारित वीडियो कितना पुराना है.

मंत्री ने कहा- वीडियो फर्जी है, आरोप सही हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति

वहीं इस मामले में मंत्री कल्लाहल्ली ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि कल्लाहली कौन हैं? मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं. राज्य में 4 मार्च बजट सत्र शुरु होने वाला है. उन्होंने कहा कि यह एक फर्जी वीडियो है. यहां तक कि मैं न उस महिला और न ही शिकायतकर्ता को जानता हूं. मैं मैसूर में था. मैं हाईकमान से मुलाकात करूंगा और इस पूरे मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करूंगा. यदि ये आरोप सिद्ध होते हैं, तो मैं राजनीति और मंत्री पद दोनों ही छोड़ दूंगा.