Karnataka,KS Eshwarappa, suicide case: कर्नाटक के मंत्री (Karnataka Minister) केएस ईश्वरप्पा ( KS Eshwarappa) ने ठेकेदार संतोश पाटिल (contractor Santosh Patil) की आत्महत्या के मामले (suicide case) में एफआईआर दर्ज होने के दूसरे दिन आज गुरुवार को इस्‍तीफा देने का फैसला किया है. ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या मामले में नाम सामने आने के बाद कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा का कहना है कि वह कल मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देंगे. मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा, "कल मैं इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप रहा हूं, सहयोग के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं."

Karnataka Minister KS Eshwarappa, whose name appeared in alleged suicide case of contractor Santosh Patil, says that he will handover his resignation to the Chief Minister tomorrow.

Says, “Tomorrow I’m handing over the resignation letter to CM. I thank you all for co-operation.” pic.twitter.com/vZFVrP4diI

— ANI (@ANI) April 14, 2022