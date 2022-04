Karnataka, KS Eshwarappa, Suicide Case : कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज (आरडीपीआर) मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने अपने पूर्व ऐलान के मुताबिक, आज

शुक्रवार को देर शाम को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आवास पर पहुंचे और उन्‍हें अपना इस्तीफा दिया. इस्‍तीफा देने से पूर्व तुमकुरु मे श्री सिद्दगंगा मठ में पहुंचे और यहां मंदिर में दर्शन किए. उन्‍होंने इस्‍तीफा देने पहले अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं साजिश के तहत अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बेगुनाह साबित होकर निकलूंगा और निश्चित रूप से दोबारा मंत्री बनूंगा.

बता दें कि ईश्वरप्पा के खिलाफ पुलिस ने ठेकेदार संतोश पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. इसके बाद कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अपना इस्तीफा सौंपा.

While tendering his resignation to Chief Minister Basavaraj Bommai, Karnataka Minister KS Eshwarappa was seen along with Ministers Byrathi Basavaraja, MTB Nagaraj, Araga Jnanendra, MLA Ramesh Jarkiholi at CM’s residence pic.twitter.com/QQfjEBxvqm

