hijab controversy, बेंगलुरु. कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को जोर देते हुए कहा कि वह हिजाब विवाद (hijab controversy) पर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को (Karnataka High Court's interim order) लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस बीच, हिजाब विवाद पर उडुपी के उपायुक्त एम कूर्मा राव हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों की है. हाईकोर्ट के आदेश को हर स्तर पर पहुंचाने और इसे लागू करने में उनका सहयोग लेने का प्रयास किया जा रहा है. महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्यों एवं समितियों ने प्रयास किए हैं. हमने कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के कार्यान्वयन पर सभी धर्मगुरुओं, विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की है.

राज्य सरकार ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक एवं सदन में पार्टी के उप नेता यू.टी. खादर द्वारा हिजाब विवाद का मुद्दा उठाये जाने पर यह कहा. कांग्रेस सदस्य ने अदालत के आदेश को जमीनी स्तर पर लागू करने के दौरान भ्रम की स्थिति और इसकी व्याख्या को लेकर चिंता प्रकट की.

#HijabRow | Educational institutions have the responsibility to implement HC order. Efforts are on to convey the HC order at all levels &seek their cooperation in its implementation. At college level, Principals & committees have put in efforts: Udupi Dy Commissioner, M Kurma Rao pic.twitter.com/4ldIN2Vp41

— ANI (@ANI) February 15, 2022