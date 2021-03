Karnataka, minister, Sex Scandal video, Ramesh Jarkiholi, News: कर्नाटक (Karnataka)में एक सेक्‍स स्‍कैंडल के वीडियो (Sex Scandal video) को लेकर सियासत में उबाल आ गया है. कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली पर कथित यौन शोषण का आरोप लगा है. एक सीडी में कथित तौर पर मंत्री एक महिला से यौन संबंध बनाने के लिए कहते देखे गए हैं. इस पर कर्नाटक के मंत्री (Karnataka minister) रमेश जारकीहोली ने इस वीडियो को फर्जी बताया है. वहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लहल्ली ने इस बारे में बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई और पीड़िता के लिए सुरक्षा की मांग की. Also Read - भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे को मारी गई गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज

कर्नाटक में इस वीडियो के सामने आने के बाद बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेक्‍स टेप मामले में मंत्री रमेश जारकीहोली के खिलाफ प्रदर्शन किया है. Also Read - Gujarat Local Body Election Results: गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में BJP की बड़ी जीत, AIMIM और 'AAP' का भी खुला खाता, जानें हर सीट का अपडेट...

वहीं, मंत्री रमेश जारकीहोली (Ramesh Jarkiholi) ने कहा, यह एक फेक वीडियो है. मैं यहां तक कि इस महिला और शिकायतकर्ता को नहीं जानता हूं. मैं मैसूर में था. मैं हाईकमान से मीटिंग करके कथित आरोप वाले वीडियो पर सफाई रखूंगा. मंत्री ने मैं राजनति और मंत्री पद छोड़ दूंगा अगर आरोप सही सिद्ध हुए. Also Read - West Bengal Election 2021: चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका! TMC विधायक जितेंद्र तिवारी BJP में शामिल

I have lodged a complaint with police, demanding a probe into a sex scandal involving Karnataka minister Ramesh Jarkiholi: Dinesh Kallahalli, the complainant, in Bengaluru pic.twitter.com/Dhe9rNXahv

— ANI (@ANI) March 2, 2021