चामराजनगर: कर्नाटक के आवास मंत्री (Karnataka Housing Minister) वी. सोमन्ना (V Somanna) चामराजनगर जिले के गुंडलूपेट के एक गांव में अपनी शिकायत के समाधान के लिए गुहार लगा रही महिला को कथित तौर पर एक वायरल वीडियो में थप्पड़ मारते (caught on camera slapping a woman) हुए नजर आ रहे हैं, जिससे वह विवादों में घिर गए. मंत्री ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन महिला ने कहा कि जब उसने एक सरकारी भूखंड आवंटित करने के लिए सोमन्ना के सामने साष्टांग प्रणाम करने की कोशिश की, तो वह उसे बस सांत्वना दे रहे थे.

मंत्री के कार्यालय ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें महिला ने कहा कि उसने केवल एक भूखंड देने की गुहार लगाई थी, क्योंकि वह बहुत गरीब है. वीडियो में महिला ने कहा, "मैं उनके चरणों में झुकी और मंत्री ने मुझे सांत्वना दी कि वह मेरी मदद करेंगे, लेकिन प्रचारित किया गया कि उन्होंने मुझे पीटा है."

#WATCH | Karnataka Minister V Somanna caught on camera slapping a woman at an event in Chamarajanagar district’s Hangala village in Gundlupet Taluk, where he was distributing land titles.

