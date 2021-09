Karnataka News:कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पार्टी के कागवाड़ विधायक श्रीमंत पाटिल (Shrimant Patil)ने शनिवार को अजीबोगरीब बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस छोड़ने के समय उन्हें पैसे की पेशकश की गई थी. उन्होंने कहा कि मैं बिना पैसे लिए बीजेपी में शामिल हो गया. जब मुझसे पूछा गया कि मुझे कितना पैसा चाहिए तो मैंने मना कर दिया और लोगों की सेवा करने के लिए मंत्री पद मांगा.Also Read - 270 किमी दूर थे दादा-दादी, मिलने के लिए पैदल निकली लड़की, जानें फिर क्या हुआ...

उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे इस सरकार में मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन मुझे अगले विस्तार में मंत्री पद देने का वादा किया गया है.

I joined BJP without taking money. I was asked how much money I wanted but I refused &asked for minister’s post to serve people. I don’t know why I wasn’t made a minister in this govt but I’ve been promised ministerial berth in next expansion: Karnataka MLA Shrimant Patil (11.09) pic.twitter.com/q28p3lzPts

