Karnataka New CM Basavaraj Bommai: बरवराज बोम्मई ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया. अब वे कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं. बता दें कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बाद भाजपा नेतृत्व ने कर्नाटक के अपने सबसे मजबूत नेता मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी के रूप में बसवराज बोम्मई को ही चुना था और कल ही उनके नाम पर मुहर लग गई थी.Also Read - बसवराज बोम्मई लेंगे येदियुरप्पा की जगह, आज सुबह 11 बजे होगा कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का शपथ समारोह

Basavaraj Bommai sworn-in as the new Chief Minister of Karnataka pic.twitter.com/4RPPysdQBa

— ANI (@ANI) July 28, 2021