Karnataka News: कर्नाटक के हासन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गुरुवार तड़के जिले के एक गांव में 30 बंदर मार दिए गए. इस घटना में 20 अन्य बंदरों के घायल होने का पता चला है, हालांकि, 2 बंदरों को छोड़कर, स्थानीय निवासियों द्वारा उनकी देखभाल करने के बाद अन्य ठीक हो गए और चले गए. घटना बेलूर तालुक के चौदानहल्ली गांव की है. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बंदरों को जहर देकर पीटा गया था.

बदमाशों ने बंदरों को बोरे में भरकर चौडेनहल्ली के पास सड़क किनारे फेंक दिया था. घटना का पता तब चला जब स्थानीय युवकों ने सड़क किनारे बोरे पड़े देख उन्हें खोला. बंदरों की लाशें देखकर युवक सहम गए. उन्हें 20 बंदर घायल भी मिले. पता चला कि बोरियों में भरकर बंदरों पर हमला किया गया था. जब बोरियों को खोला गया, तो कुछ बंदर सांस के लिए हांफते हुए और हिलने-डुलने में असमर्थ पाए गए. बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने मृतकों बंदरों का वीडियो शेयर किया है.

स्थानीय लोगों ने बंदरों को पानी पिलाया और अपना गुस्सा निकाला. 20 बंदरों में से 18 पानी पीकर स्वस्थ हुए और वहां से चले गए. दोनों का इलाज पशु चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है और दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. सहायक वन संरक्षक, बेलूर वन परिक्षेत्र प्रभु ने घटनास्थल का दौरा किया. मामले की जांच रेंज वनाधिकारी यशमा मचाम्मा व वनपाल डी. गुरुराज कर रहे हैं.

In an absolutely heinous act, more than 60 monkeys were poisoned, tied in bags and thrown on Sakleshpur Begur Crossroad in Hassan District, Karnataka. @moefcc @byadavbjp @aranya_kfd @CMofKarnataka pic.twitter.com/VqHv0Oew8v

