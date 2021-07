Karnataka News: कर्नाटक में बेंगलुरु पुलिस ने आज रविवार को कहा कि उसने दो अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य का हशीश तेल जब्त किया है. दक्षिण-पूर्व डिवीजन पुलिस के अनुसार दोनों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था और उनकी पहचान 24 वर्षीय मोहम्मद इरफान और 25 वर्षीय तारिक अजीम के रूप में हुई है, दोनों केरल के मूल निवासी हैं.Also Read - Karnataka News: कर्नाटक की सियासत में हलचल तेज, पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने के बाद सीएम येदियुरप्पा ने बुलाई विधायकों-मंत्रियों की बैठक

पुलिस ने कहा कि सद्दुगुंटेपल्या पुलिस ने 14 जुलाई को एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया था और गहन पूछताछ के बाद, उसने दोनों के नेटवर्क के बारे में खुलासा किया था और इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि सद्दुगुंटेपल्या पुलिस टीम ने आरोपी दोनों के पास से चार किलो भांग का तेल बरामद किया है. Also Read - Gujarat News: PM Modi ने गुजरात को दी विकास परियोजनाओं की सौगात, रेलवे स्टेशन पर बना पांच सितारा होटल, नेचर पार्क का भी उद्घाटन

Fabulous work by the @sgpalyaps team in apprehending two interstate drug peddlers and seizing 4Kg Hashish Oil worth ₹2 Cr. 1/2 pic.twitter.com/mMGdCwGZBI

— Kamal Pant, IPS (@CPBlr) July 17, 2021