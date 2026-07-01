'मोटी हो, बच्चा नहीं होगा', हर दिन बॉडी शेमिंग से हत्या तक..., पति ने पत्नी को गला घोंटकर मार डाला

कर्नाटक से एक डरा देने वाला मामला सामने आया है. धारवाड़ में एक स्टाफ नर्स की कथित तौर पर पति ने गला घोंटकर हत्या कर दी. परिवार का आरोप है कि शादी के बाद उसे दहेज की मांग, बॉडी शेमिंग और घरेलू हिंसा का लगातार सामना करना पड़ रहा था.

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धारवाड़ में स्टाफ नर्स की कथित हत्या के मामले में पति समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया.

परिवार ने दहेज की मांग, बॉडी शेमिंग और घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं.

पुलिस मामले की सभी परिस्थितियों और सबूतों की जांच कर रही है.

अदालत में आरोप सिद्ध होने तक सभी आरोपी कानून की नजर में निर्दोष माने जाते हैं.

कर्नाटक के धारवाड़ जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और बॉडी शेमिंग जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों को चर्चा में ला दिया है. पुलिस के अनुसार, 29 साल की स्टाफ नर्स प्रियंका कमलाकर की कथित तौर पर उनके पति ने गला घोंटकर हत्या कर दी. मामले में पति समेत परिवार के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है.

जानकारी के अनुसार, प्रियंका की शादी दिसंबर 2024 में बसवराज वड्डार से हुई थी. शुरुआती दिनों के बाद उनके शादीशुदा जीवन में तनाव बढ़ने लगा. पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, पति और उसके परिवार के सदस्य कथित रूप से प्रियंका पर मायके से नकदी और सोना लाने का दबाव बनाते थे. इसके साथ ही उन्हें उनके वजन और शारीरिक बनावट को लेकर भी बार-बार अपमानित किया जाता था.

अक्सर ताने मारे जाते थे

परिजनों का आरोप है कि प्रियंका को अक्सर ये कहकर ताने दिए जाते थे कि वह ‘बहुत मोटी’ है और मां नहीं बन सकती. परिवार का ये भी दावा है कि शादी के बाद प्रियंका दो बार गर्भवती हुईं, लेकिन कथित मारपीट की वजह से उसका गर्भपात हो गया. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि जांच एजेंसियों की तरफ से अभी नहीं की गई है और पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात घर में हुई एक घटना के दौरान प्रियंका की कथित रूप से गला घोंटकर हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी बाद में सामने आने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शिकायत के आधार पर पति बसवराज वड्डार के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया. सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

ये मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि समाज में मौजूद उन समस्याओं की भी याद दिलाता है, जिनका सामना आज भी कई महिलाएं करती हैं. बॉडी शेमिंग, दहेज की मांग और घरेलू हिंसा मानसिक और शारीरिक रूप से गहरा प्रभाव छोड़ते हैं. कानून दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के खिलाफ सख्त प्रावधान देता है. अगर किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो उसे परिवार, समाज और प्रशासन से सहयोग मिलना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.