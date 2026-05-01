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भारत के इस राज्य में मोरों की मौत से मचा बवाल, इस वायरस के फैलने का खतरा बढ़ा

H5N1 Bird Flu Alert: कर्नाटक के तुमकुरु जिले 44 मोरों के अचानक मर जाने से हड़कंप मच गया है. लैब रिपोर्ट में इसका कारण बर्ड फ्लू बताया गया है.

Published date india.com Published: May 1, 2026 11:12 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
karnataka bird flu news
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H5N1 Bird Flu Alert: कर्नाटक के तुमकुरु जिले में मोरों की अचानक मौत ने लोगों को चिंतित कर दिया है. 16 अप्रैल को खेतों में कुछ मोर संदिग्ध हालत में मृत पाए गए थे. धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ती गई और एक हफ्ते के अंदर कुल 44 मोरों की मौत हो गई. यह घटनाएं केसारामाडु, हीरेहली और गुलूर ग्राम पंचायत के इलाकों में सामने आईं. स्थानीय लोगों और अधिकारियों के लिए यह एक बड़ा मामला बन गया, जिसके बाद तुरंत जांच शुरू की गई.

लैब रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि

मृत मोरों के सैंपल जांच के लिए भोपाल की लैब भेजे गए थे. जांच रिपोर्ट में साफ हुआ कि इन मौतों की वजह H5N1 बर्ड फ्लू वायरस है. यह जानकारी सामने आते ही वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कदम उठाए. हालांकि राहत की बात यह है कि 23 अप्रैल के बाद से कोई नई मौत की खबर नहीं आई है.

तीनों विभाग मिलकर कर रहे काम

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग मिलकर काम कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण को फैलने से रोकना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. सभी टीमें मिलकर इलाके की लगातार निगरानी कर रही हैं और हर छोटी जानकारी पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि स्थिति कंट्रोल में रहे.

10 किलोमीटर का कंटेनमेंट जोन बना

प्रभावित इलाकों के आसपास 10 किलोमीटर का कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है. इस दायरे में आने वाले सभी पोल्ट्री फार्म को अलर्ट कर दिया गया है. साथ ही, वहां रहने वाले लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि बीमारी आगे न फैले. स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. पीपीई किट, मास्क और दवाइयों का स्टॉक रखने को कहा गया है. फिलहाल प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. कोशिश यही है कि संक्रमण को जल्द से जल्द रोका जाए और लोगों की सुरक्षा बनी रहे.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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