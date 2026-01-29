Hindi India Hindi

पुलिसवालों के लिए Good News; इस राज्य में जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर रहेगी छुट्टी, फैमिली संग कर सकेंगे इंजॉय

इस राज्य की सरकार ने पुलिसकर्मियों के हित में एक अहम और मानवीय फैसला लिया है. अब राज्य में पुलिसकर्मियों को उनके जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर छुट्टी मिलेगी.

Leave on Birthday and Anniversary: पुलिस, सेना, मेडिकल और मीडिया जैसे क्षेत्र समाज की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन इन पेशों में काम करने वालों का जीवन सामान्य लोगों से काफी अलग होता है. जब ज्यादातर लोग त्योहार, पारिवारिक कार्यक्रम या खास दिन अपनों के साथ मनाते हैं, तब इन क्षेत्रों से जुड़े लोग जिम्मेदारी निभाते हुए ड्यूटी पर तैनात रहते हैं. खासकर पुलिस की नौकरी में अनिश्चित समय, लगातार तनाव और आपात परिस्थितियों से जूझना रोजमर्रा की बात है.

इसी चुनौतीपूर्ण कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है. राज्य में अब पुलिस अधिकारियों और जवानों को उनके जन्मदिन और शादी की सालगिरह के अवसर पर अनिवार्य छुट्टी दी जाएगी. यह फैसला पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने और उनके व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता देने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

कर्नाटक पुलिस का बड़ा फैसला

इस संबंध में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (DGP) की ओर से एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया गया है. सर्कुलर में साफ निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई पुलिसकर्मी अपने जन्मदिन या वैवाहिक वर्षगांठ पर अवकाश का अनुरोध करता है, तो संबंधित यूनिट अधिकारी उसे बिना किसी देरी या अस्वीकार के मंजूरी देंगे. इस आदेश का पालन सभी जिलों और इकाइयों में अनिवार्य रूप से किया जाएगा.

राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की तरफ से जारी परिपत्र में बताया गया है कि यह निर्णय पुलिसकर्मियों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है. सरकार का मानना है कि जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर परिवार के साथ समय बिताने से कर्मचारियों को भावनात्मक संबल मिलता है और वे नई ऊर्जा के साथ अपनी ड्यूटी पर लौटते हैं.

लगातार तनाव और लंबे समय तक काम करने का सीधा असर पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर पड़ता है. ऐसे में जन्मदिन और शादी की सालगिरह जैसे व्यक्तिगत पलों पर छुट्टी मिलने से तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्य संतुष्टि में सुधार होता है. इससे न केवल पुलिसकर्मी, बल्कि पूरा विभाग लाभान्वित होता है.

पुलिस बल के बलिदानों को सम्मान

सरकार का यह कदम पुलिस बल के बलिदानों को सम्मान देने की दिशा में एक मानवीय पहल के रूप में देखा जा रहा है. इससे पुलिसकर्मियों के भीतर संगठन के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता भी मजबूत होगी. अधिकारियों का मानना है कि जब कर्मचारी खुद को समझा और सम्मानित महसूस करते हैं, तो उनका अनुशासन और प्रदर्शन दोनों बेहतर होते हैं.

कर्नाटक में इस आदेश के लागू होने से लाखों पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है. अब वे अपने जीवन के खास दिन अपनों के साथ मना सकेंगे, जो अब तक अक्सर ड्यूटी की वजह से संभव नहीं हो पाता था. यह फैसला न केवल एक प्रशासनिक आदेश है, बल्कि पुलिस बल के मानवीय पक्ष को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश भी देता है.