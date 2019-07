बेंगलुरुः कर्नाटक में राजनीतिक संकट और गहरा गया है. आज सुबह में एक निर्दलीय विधायक के गठबंधन सरकार के मंत्री पद के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के एक और विधायक ने इस्तीफा देने की धमकी दी है. इस कारण मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की सरकार पर संकट गहरा गया है. वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस के वरिष्ठ नेता भी अपनी सरकार बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने आज कांग्रेस के बागी विधायक से किसी अज्ञात स्थान पर मुलाकात की. वहीं उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर के आवास पर एक बैठक के बाद गठबंधन सरकार के 22 में से 21 कांग्रेसी मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है.

इस बैठक के बाद परमेश्वर ने कहा कि नाराज विधायकों को समायोजित करने के लिए हम सभी पद छोड़ने को तैयार हैं. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एक मंत्री ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. राज्य सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री एवं बीदर उत्तर के विधायक रहीम महमूद खान ने कहा कि उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपनी समस्याओं के बारे में सूचित कर दिया है और उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर के निवास पर बैठक के बाद फैसले लेने की बात कही.

