Karnataka Political Crisis: कर्नाटक में जारी सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बागी विधायकों के बारे में बुधवार को फैसला आ चुका है. आज यानी गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में कुमारस्वामी सरकार के भविष्य का फैसला होगा. विधानसभा में सरकार को विश्वासमत हासिल करना होगा. अगर कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार बहुमत के लिए जरूरी विश्वासमत हासिल करने में असफल रही, तो सत्ता परिवर्तन लगभग तय है. कुमारस्वामी सरकार को विश्वासमत से पहले सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से भी झटका लगा है, जिसमें अदालत ने कहा है कि 15 बागी विधायकों के ऊपर विश्वासमत प्रस्ताव के दौरान सदन में उपस्थित रहने को लेकर कोई दबाव नहीं है. गौरतलब है कि इन विधायकों के इस्तीफे के कारण सत्तारूढ़-कांग्रेस गठबंधन सरकार गिरने की कगार पर पहुंच गई है.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर अपना फैसला सुनाया. अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को एक निश्चित समय सीमा के भीतर बागी विधायकों के इस्तीफे के बारे में फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य के विधायक विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं हैं. कांग्रेस-जेडीएस के 15 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को उनके इस्तीफे पर जल्द फैसला लेने का निर्देश जारी करने की मांग की थी.

Karnataka government to face floor test today; Supreme Court ruled yesterday that the 15 rebel MLAs cannot be compelled to take part in the proceedings of the House. (File pic) pic.twitter.com/fptdS1fEC5

— ANI (@ANI) July 18, 2019