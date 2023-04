Amul V/s Nandini: कर्नाटक में इन दिनों विधानसभा चुनाव का शोर है. राज्य में 10 मई को विधानसभा चुनाव के तहत मतदान होगा और 13 मई को नतीजों की घोषणा होगी. इस बीच बुधवार 5 अप्रैल 2023 को देश के सबसे बड़े डेयरी कॉर्पोरेटिव Gujarat Coopertative Milk Marketing Federation (GCMMF) ने कर्नाटक में अपने प्रोडक्ट उतारने की घोषणा कर दी. बता दें कि GCMMF अमूल (Amul) ब्रांड नाम से अपने प्रोडक्ट बेचती है. इस घोषणा के होते ही राज्य की राजनीति में जबरदस्त चिंगारी लग गई. यह घोषणा होते ही कर्नाटक के कई नेताओं और बेंगलुरू वासियों ने इस फैसले की आलोचना की, यही नहीं इन लोगोंन ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) के ब्रांड नंदीनी के लिए ‘Save Nandini‘ नाम से एक अभियान भी शुरू कर दिया.

जैसे ही अमूल के कर्नाटक में अपने प्रोडक्ट उतारने की घोषणा हुई, वैसे ही सेव नंदिनी और गो बैक अमूल (Go Back Amul) जैसे स्लोगन सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे. सोशल मीडिया पर की आकाशगंगा में नंदिनी बनाम अमूल चल रहा है और इसी मिल्की-वे से कर्नाटक की राजनीति भी हवा पा रही है. अब दो ब्रांड्स के लिए यह जंग बिजनेस और राजनीतिक गलियारों में भी घुस चुकी है.

कांग्रेस राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर कड़े आरोप लगा रही है. उधर भाजपा इस मामले में कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वह मिल्क ब्रांड्स की कॉन्ट्रोवर्सी से मक्खन’ निकालने की कोशिश कर रही है. दूसरी तरफ राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि इस मुद्दे का कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ा असर देखने को मिल सकता है.

डीके शिवकुमार का कहना है कि हमारे पास पहले से ही नंदिनी ब्रांड है. यह ब्रांड अमूल से बेहतर है. हमें किसी अमूल की जरूरत नहीं हैं. हमारा पानी, हमारा दूध और हमारी मिट्टी मजबूत है.

डीके शिवकुमार ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी. यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री व जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा, ‘लगता है वन नेशन, वन अमूल, वन मिल्क, वन गुजरात केंद्र सरकार का आधिकारिक स्टैंड है.’

पू्र्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने इस ट्वीट से राज्य के लोगों को चेताया. उन्होंने कहा, वे कन्नड़ लोगों से जुड़ी सभी चीजों को बेच देंगे. हमारे बैंकों को बर्बाद करने के बाद अब वह हमारे नंदीनी ब्रांड को खत्म करना चाहते हैं, जो यहां के किसानों का ब्रांड है.