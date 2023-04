Karnataka Polls: कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, BJP छोड़ 'हाथ' का दामन थामने वाले जगदीश शेट्टर को मिला टिकट | देखें पूरी LIST

Karnataka Polls Congress LIST: कर्नाटक में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 7 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी. कांग्रेस की इस सूची में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर (Jagadish Shettar) का भी नाम है. कांग्रेस की तरफ से जारी लिस्ट के मुताबिक शेट्टर को हुबली धारवाड़ मध्य सीट (Hubli-Dharwad-Central Seat) से टिकट दिया गया है. वह इसी सीट से छह बार के विधायक हैं.

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ शिगगांव सीट पर मोहम्मद युसूफ सवानूर को उम्मीदवार बनाया है. पार्टी ने चिकमगलूर से एचडी थमैया को उम्मीदवार बनाया है. वहां से BJP के वरिष्ठ नेता सीटी रवि मौजूदा विधायक हैं. कांग्रेस ने बीते 15 अप्रैल को 43 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की थी. इसमें कोलार विधानसभा क्षेत्र में कोथुर जी मंजूनाथ को उम्मीदवार बनाया गया था.