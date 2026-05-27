कर्नाटक के कांग्रेस विधायक का बड़ा दावा, 24 घंटे में इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया! नए CM पर सस्पेंस

कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. मौजूदा कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) के इस्तीफे को लेकर अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं. इसकी वजह कांग्रेस विधायक एचए इकबाल हुसैन का वह बयान है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि राज्य में अगले 24 घंटों में बड़ा राजनीतिक फैसला हो सकता है. सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं.
कांग्रेस विधायक के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि अगर सिद्धारमैया पद छोड़ते हैं, तो आखिर कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बताया जा रहा है कि पार्टी के भीतर लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अंदरखाने बातचीत चल रही थी. खासतौर पर डिप्टी CM डीके शिवकुमार के समर्थक लगातार नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठा रहे हैं. कांग्रेस सरकार बनने के समय भी यह चर्चा थी कि सत्ता साझा करने को लेकर कोई फॉर्मूला तय हुआ था. हालांकि, पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर कभी इसकी पुष्टि नहीं की.
कर्नाटक कांग्रेस में एक साल से CM पद पर खींचतान जारी है. डीके शिवकुमार समर्थकों का दावा है कि 2023 में केंद्रीय नेतृत्व ने ढाई-ढाई साल की सत्ता का फॉर्मूला दिया था. सूत्रों के मुताबिक, पहले सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था. सिद्धारमैया ने पार्टी नेतृत्व से कहा था, “अगर मुझे हटाया गया तो पार्टी टूटेगी, क्योंकि 50-60 विधायक मेरे साथ हटेंगे. मैं डीके शिवकुमार के नीचे काम नहीं करूंगा.”
दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता इसे विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम बता रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह स्थिर है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपना कार्यकाल जारी रखेंगे. लेकिन, जिस तरह लगातार नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं सामने आ रही हैं, उसने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे दी है.
वहीं, BJP ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है. विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस सरकार अंदरूनी कलह से जूझ रही है. सत्ता संघर्ष की वजह से प्रशासनिक काम प्रभावित हो रहे हैं. BJP नेताओं का कहना है कि सरकार जनता के मुद्दों से ज्यादा कुर्सी बचाने की राजनीति में उलझी हुई है.
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