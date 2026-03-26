Hindi India Hindi

Karnataka Professor Proposes Student Class Assault Video College Suspension Case Tumkur Incident News

भरी क्लास में प्रोफेसर ने छात्रा को कर दिया प्रपोज, फिर कैंपस में स्टूडेंट्स ने जमकर की धुनाई

Karnataka News: कर्नाटक के कॉलेज में प्रोफेसर ने क्लास में छात्रा को प्रपोज किया, इससे गुस्साए छात्रों ने जमकर धुनाई कर दी.

karnataka professor news

Karnataka News: कर्नाटक के तुमकुर स्थित श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पूरे कैंपस में हलचल मचा दी. यहां एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने क्लास के सामने ही एक छात्रा को प्रपोज कर दिया. इस घटना के बाद कॉलेज का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया. बताया जा रहा है कि यह कॉलेज जी. परमेश्वर से जुड़ा हुआ है. घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है.

वीडियो में दिखा पूरा वाकया

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसे क्लास के ही एक छात्र ने रिकॉर्ड किया था. वीडियो में प्रोफेसर, जिनका नाम अब्दुल बताया जा रहा है, क्लास के सामने खड़े होकर कहते हैं कि उन्हें छात्रों से बहुत प्यार मिला है और वह अपनी क्लास की एक खास लड़की को प्रपोज करना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह सभी छात्रों को चॉकलेट बांटेंगे. इसके बाद उन्होंने छात्रा से “आई लव यू” कहा, जिससे क्लास में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए.

देखें वीडियो

A serious incident has been reported from Siddhartha Medical College in T. Beguru village of Nelamangala taluk, where a lecturer allegedly proposed to a female student inside a classroom, leading to a tense situation and subsequent violence on campus. The accused lecturer has… pic.twitter.com/kdhfs5gWuz — Hate Detector (@HateDetectors) March 26, 2026

छात्रा और प्रोफेसर के बीच बहस

प्रपोजल के बाद जब प्रोफेसर नीचे आए, तो छात्रा ने उनसे बात की और उन्हें प्रिंसिपल से मिलने के लिए कहा. इस दौरान दोनों के बीच बहस भी हुई. प्रोफेसर ने दावा किया कि छात्रा ने भी पहले उन्हें अपने प्यार का इजहार किया था और उनके पास इसका सबूत है. छात्रा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और सबूत दिखाने को कहा. इस पर प्रोफेसर ने बात टालते हुए कहा कि वह अगले दिन इस बारे में बात करेंगे.

गुस्साएं छात्रों ने कर दी पिटाई

जैसे ही यह मामला कैंपस में फैला, दूसरे छात्र भी नाराज हो गए. गुस्से में कुछ छात्रों ने प्रोफेसर का सामना किया, जिससे विवाद बढ़ गया. इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि छात्रों ने प्रोफेसर के साथ मारपीट शुरू कर दी. एक वीडियो में छात्रा को प्रोफेसर को चप्पल से मारते हुए भी देखा गया, जबकि अन्य छात्र भी उन्हें घेरकर हमला करते नजर आए. बताया गया कि प्रोफेसर को कैंपस में दौड़ाया गया और उनकी गाड़ी के पास भी उन्हें मारा गया.

कॉलेज की कार्रवाई और जांच

हमले में घायल प्रोफेसर किसी तरह वहां से निकलने में सफल रहे. घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया. साथ ही पुलिस में FIR दर्ज कर दी गई है और मामले की जांच चल रही है. यह घटना कॉलेजों में प्रोफेसर और छात्रों के बीच सीमाओं और व्यवहार को लेकर भी कई सवाल खड़े करती है, जिन पर अब चर्चा हो रही है.

Add India.com as a Preferred Source