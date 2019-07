मुंबई: महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई के एक होटल में रुके कर्नाटक के बागी विधायकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप वे राज्य के विधानसभाध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, लेकिन अपने इस्तीफे वापस नहीं लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक में कांग्रेस-जदएस गठबंधन के 10 बागी विधायकों को शाम छह बजे विधानसभाध्यक्ष से मुलाकात करने और इस्तीफा देने के अपने निर्णय से अवगत कराने की अनुमति प्रदान कर दी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विद्रोही कांग्रेस-जेडीएस विधायक मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए. सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को कर्नाटक विधानसभा स्‍पीकर से आज शाम 6 बजे मिलने के लिए कहा है और अगर उनकी इच्‍छा है तो वे अपना त्‍यागपत्र दे सकते हैं.

कोर्ट के निर्देश पर प्रतिक्रिया व्यक्ति करते हुए यहां पोवई स्थित एक होटल में अन्य बागी विधायक साथियों के साथ ठहरे बागी विधायक बी बसावराज ने कहा कि वे कर्नाटक के विधानसभाध्यक्ष से शाम चार बजे मुलाकात करेंगे. बसावराज ने कहा, ‘हम सु्प्रीम कोर्ट के निर्देशों का सम्मान करते हैं. हम आज ही शाम चार बजे विधानसभाध्यक्ष से मिलेंगे और उन्हें हमारे इस्तीफे देंगे. हम अपने इस्तीफे वापस नहीं लेंगे.

Mumbai: Rebel Congress MLAs reach Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. They have been directed by the Supreme Court to meet the Karnataka Assembly Speaker at 6 pm today and submit their resignations if they so wish. pic.twitter.com/1gUDE7lzCD

