Coronavirus Case in Karnataka: कर्नाटक में पिछले चौबीस घंटे में कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण के 35 हजार से ज्यादा नए केस मिले हैं और करीब पौने तीन सौ लोगों की मौत हो गई. गुरुवार (29 अप्रैल, 2021) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि प्रदेश में पिछले एक दिन में कोरोना के 35,024 मरीज मिले हैं और 270 लोगों की मौत हो गई. हालांकि एक अच्छी बात ये है कि इतने ही समय में 14,142 मरीज ठीक भी हुए हैं. नए मामलों के साथ राज्य में एक्टिव केस अब 3,49,496 हैं. कुल 15,306 लोगों की मौत चुकी है. विभाग ने बताया कि कुल 11,10,025 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं.

प्रदेश में अब तक 14,78,846 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है. इसके अलावा 2,431 लोग आईसीयू में भर्ती हैं. सरकार ने बताया कि प्रदेश में संक्रमण की दर 19.92 फीसदी है. चौंकाने वाली बात है कि राजधानी बेंगलुरु कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है. यहां पिछले चौबीस घंटे में 19,637 संक्रमित मिले हैं और 143 लोगों की मौत हो गई.

Karnataka records 35,024 fresh COVID cases (19,637 in Bengaluru), 14,142 recoveries, and 270 deaths in the last 24 hours

Active cases: 3,49,496

Total recoveries: 11,10,025

Death toll: 15,306 pic.twitter.com/TuB3gvcGec

