Karnataka Result: 'किंगमेकर' बनने का मिला मौका तो किसके साथ जाएगी JDS? शुरुआती रुझानों के बीच जानें क्या बोले कुमारस्वामी

Karnataka Election Results: कर्नाटक का ‘किंग’ कौन बनेगा इसका फैसला आज हो जाएगा. मतों की गिनती शुरू हो गई है. कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर एक ही चरण में 10 मई को वोट डाले गए थे. राज्य में इस बार भी भाजपा (Karnataka BJP Total Seat) और कांग्रेस (Karnataka Congress Total Seat) में सीधी टक्कर दिख रही है. जेडीएस (Karnataka JDS Total Seat) इस बार भी ‘किंगमेकर’ की भूमिका निभा सकता है. शुरुआती रुझानों के के बीच पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी का बयान आया है. एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि सरकार गठन के लिए अभी तक उनसे किसी ने भी संपर्क नहीं किया है.

Karnataka | In the next 2-3 hours, it will become clear. Exit polls show that the two national parties will score in a big way. The exit polls have given 30-32 seats to JD(S). I am a small party, there is no demand for me…I am hoping for a good development: JD(S) leader HD… pic.twitter.com/T6VxwEpm9G — ANI (@ANI) May 13, 2023