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कर्नाटक: नदी में सीपियां इकट्ठा करने गए 8 लोगों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, कैसे हुआ हादसा

कर्नाटक में सीपियां इकट्ठा करने गए एक ही परिवार के 8 लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई. जानिए यह दर्दनाक हादसा कैसे हुआ, PM मोदी ने इल पर क्या कहा.

Published date india.com Published: May 24, 2026 8:11 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
कर्नाटक: नदी में सीपियां इकट्ठा करने गए 8 लोगों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, कैसे हुआ हादसा
पुलिस ने बताया, परिवार के लोग नदी में काफी अंदर तक चले गए थे.

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में रविवार (24 मई, 2026) को एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां थट्टे हक्कलू नदी में सीपियां इकट्ठा करने गए एक ही परिवार के 8 लोगों की डूबने से मौत हो गई. मरने वालों में सात महिलाएं शामिल हैं, जबकि दो लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. यह हादसा उस समय हुआ जब शिराली गांव के करीब 14 लोग नदी में उतरे थे. यहां नदी और समुद्र किनारे सीपियां इकट्ठा करना एक पारंपरिक गतिविधि मानी जाती है, लेकिन इस बार यह परंपरा मातम में बदल गई.

एक-एक कर बहते चले गए लोग

पुलिस ने बताया, परिवार के लोग नदी में काफी अंदर तक चले गए थे. वह पानी की गहराई और तेज बहाव का सही अंदाजा नहीं लगा पाए. अचानक तेज धारा में एक-दो लोग बहने लगे और उन्हें बचाने के लिए परिवार के बाकी सदस्य भी नदी में कूद गए. लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कई लोग उसमें फंसते चले गए. हाल ही में हुई बारिश के कारण नदी का जलस्तर भी बढ़ गया था, जिससे हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए.

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आठ शव बरामद, दो लोग अब भी लापता

पुलिस और बचाव टीमों ने अब तक आठ शव बरामद किए हैं, जबकि दो अन्य लोगों की तलाश जारी है. राहत और बचाव कार्य में स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं. इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान – उमेश मंजूनाथ नाइक, लक्ष्मी महादेव नाइक, लक्ष्मी जट्टप्पा नाइक, लक्ष्मी अप्पन्ना नाइक, लक्ष्मी शिवराम नाइक, ज्योति मस्तम्मा नाइक, मालती नाइक और मस्तम्मा नाइक के रूप में हुई है. वहीं नागरत्ना और महादेवी नाम की दो महिलाओं को सुरक्षित बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है. PMO ने एक्स पर लिखा – कर्नाटक के कारवार जिले में हुई यह घटना बेहद दुखद है और उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं. पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया. उन्होंने घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की.

CM सिद्धारमैया और नेताओं ने भी जताई संवेदना

वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस हादसे को बेहद दर्दनाक बताते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने भी घटना पर दुख जताया.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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