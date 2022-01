Karnataka Road Accident: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुक्रवार की देर रात भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और की लोग घायल हो गए. घटना नाइस रोड पर पूर्वांकरा अपार्टमेंट के करीब घटी, जिसमें तेज रफ्तार और धुंध की वजह से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में दो महिलाएं शामिल हैं. सभी लोग एसयूवी कार में सवार थे और कार की रफ्तार काफी तेज थी. धुंध के कारण रास्ता ठीक से नहीं दिखा , जिसकी वजह से कार के आगे चल रहे कंटेनर ट्रक में कार ने पीछे से धक्का मार दिया और कार को पीछे से बस ने टक्कर मार दी. ट्रक और बस के बीच आगे पीछे से लगी टक्कर में एसयूवी कार के परखच्चे उड़ गए और और इसमें कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.Also Read - Jharkhand Accident: बस-ट्रक की टक्कर में मरने वालों की संख्या 17 तक पहुंची, 25 घायल

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसयूवी कार की तफ्तार काफी तेज थी. इस भयंकर हादसे के दौरान 3-4 और कंटेनर वाहन आपस में एक-दूसरे से टकरा गए. टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. Also Read - Jharkhand: पाकुड़ में रोड एक्‍सीडेंट में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 16 हुआ, 26 घायल

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को कार के अंदर से हादसे में मृतकों के शव को निकालने में काफी मशक्त करनी पड़ी. पुलिस ने किसी तरह से मृतकों के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया. बेंगलुरु वेस्ट के डीसीपी ट्रैफिक कुलदीप जैन ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है. इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. Also Read - Gujarat: फैक्टरी में काम करके ऑटो रिक्शा में घर लौट रहे थे लोग, तभी अज्ञात वाहन ने मार दी जोरदार टक्कर

Karnataka | Four people died and many others sustained injuries in a collision between vehicles on Nice road near Purvankara Apartment in Bengaluru yesterday: Kuldeep Jain, DCP Traffic West pic.twitter.com/jL3B3LC72I

— ANI (@ANI) January 7, 2022