कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने कहा कि सोगने में बनने वाले हवाई अड्डे (Shivamogga Airport) का नाम पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) के नाम पर रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाले इस हवाईअड्डे का उद्घाटन इस साल दिसंबर में होगा. बोम्मई ने कहा, 'मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि हमारे मंत्रिमंडल ने इसे बीएस येदियुरप्पा हवाई अड्डे के रूप में नामित करने का फैसला किया है. हम इसे (प्रस्ताव को) भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजेंगे. एक बार मंजूरी मिलने के बाद, हम हवाई अड्डे का इस्तेमाल शुरू होने से पहले हवाईअड्डे के नाम को लेकर आदेश जारी करेंगे.'

Karnataka | The under-construction Shivamogga airport would be named after former CM BS Yediyurappa. The airport would be ready for inauguration in December. Measures would be taken to complete all the works before that to dedicate the airport to the people: CMO

