Karnataka News: ट्रेनी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, DGCA के सुरक्षा अधिकारियों ने की जांच

Karnataka: कर्नाटक में रेडबर्ड उड़ान प्रशिक्षण अकादमी (Redbird flight training academy) के एक प्रशिक्षु विमान (trainee aircraft) को तकनीकी समस्या के कारण आज रविवार को सुबह कलबुरागी (Kalaburagi) के पेथसिरुर गांव के पास आपातकालीन लैंडिंग (Emergency Landing) करनी पड़ी थी. इसको लेकर बेंगलुरु डीजीसीए हवाई सुरक्षा अधिकारियों ने कलबुर्गी में पेथसिरूर के पास घटना स्थल का दौरा किया. निरीक्षण किया जा रहा है.

कलबुर्गी हवाईअड्डे के निदेशक चिल्का महेश ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया.