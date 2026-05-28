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कर्नाटक में पहली बार नहीं होगा 'मिड-टर्म CM बदलाव', पहले भी एक ही कार्यकाल में बदल चुके हैं कई मुख्यमंत्री

कर्नाटक की राजनीति में एक ही कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री बदलना कोई नई बात नहीं है. राज्य में पहले भी कई सरकारों में बीच कार्यकाल नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है. अब सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकले हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Published: May 28, 2026, 3:57 PM IST
कर्नाटक में पहली बार नहीं होगा 'मिड-टर्म CM बदलाव', पहले भी एक ही कार्यकाल में बदल चुके हैं कई मुख्यमंत्री

Karnataka Political Crisis: कर्नाटक की राजनीति में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा कोई नई बात नहीं है. राज्य का राजनीतिक इतिहास बताता है कि एक ही विधानसभा कार्यकाल में कई बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं. अब एक बार फिर ऐसी अटकलें तेज हैं कि सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. अब एक बार फिर से कर्नाटक में एक कार्यकाल-दो मुख्यमंत्री वाला पुराना ट्रेंड दोहराया जाएगा.

कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सत्ता साझेदारी को लेकर चर्चाएं होती रही हैं. कहा जाता रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले पर सहमति बनी थी, हालांकि पार्टी ने कभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की. अब जैसे-जैसे सरकार अपने कार्यकाल के मध्य की तरफ बढ़ रही है, नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें फिर तेज हो गई हैं.

और पढ़ें: कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन- सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, DK शिवकुमार होंगे अगले CM

एक ही कार्यकाल कब-कब बदले गए CM?

हालांकि, कर्नाटक के लिए ये कोई असामान्य राजनीतिक घटना नहीं होगी. राज्य में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब एक ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री बदले गए. 1989 से 1994 के बीच कांग्रेस सरकार में वीरेंद्र पाटिल, एस बंगारप्पा और एम वीरप्पा मोइली जैसे तीन मुख्यमंत्री बने. इसी तरह 2004 से 2008 के दौरान धर्म सिंह के बाद एचडी कुमारस्वामी और फिर बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने थे.

कार्यकाल मुख्यमंत्री राजनीतिक स्थिति
1989 – 1994 वीरेंद्र पाटिल
एस. बंगारप्पा
एम. वीरप्पा मोइली		 कांग्रेस सरकार के दौरान एक ही कार्यकाल में तीन मुख्यमंत्री बदले गए.
2004 – 2008 धर्म सिंह
एच.डी. कुमारस्वामी
बी.एस. येदियुरप्पा		 गठबंधन और राजनीतिक उठापटक के कारण कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ.
2008 – 2013 बी.एस. येदियुरप्पा
डी.वी. सदानंद गौड़ा
जगदीश शेट्टर		 बीजेपी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन और अंदरूनी राजनीति का असर दिखा.
2023 – 2028 (संभावित) सिद्धारमैया
डी.के. शिवकुमार (संभावित)		 कांग्रेस में सत्ता साझेदारी को लेकर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज.

बीजेपी शासन के दौरान भी हो चुका है ऐसा

बीजेपी शासन के दौरान भी नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिला. 2008 से 2013 के बीच बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद डीवी सदानंद गौड़ा और फिर जगदीश शेट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया. इससे साफ है कि कर्नाटक की राजनीति में सत्ता संतुलन और जातीय समीकरणों को साधने के लिए मुख्यमंत्री बदलना एक आम रणनीति रही है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस नेतृत्व फिलहाल किसी भी फैसले को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहता. पार्टी 2028 विधानसभा चुनावों से पहले संगठन और सरकार दोनों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है. वहीं डीके शिवकुमार के समर्थक लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठा रहे हैं.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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