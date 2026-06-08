अब इस राज्य में शराब पीने से पहले दिखानी होगी ID! उम्र छिपाकर एंट्री अब मुश्किल, पकड़े जाने पर होगा सख्त एक्शन

इस राज्य की सरकार ने नाबालिगों के शराब सेवन पर रोक लगाने के लिए पब, बार और रेस्तरां में उम्र की जांच अनिवार्य कर दी है, बिना ID कार्ड के एंट्री और शराब परोसने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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Karnataka Alcohol Rules Change: कर्नाटक सरकार ने नाबालिगों के बीच बढ़ती शराब और तंबाकू की लत को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है. राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शराब परोसने वाले सभी पब और बार वालों को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा. इस फैसले का मकसद युवाओं को नशे की लत से बचाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है.

नए निर्देशों के तहत पब, बार, क्लब, लाउंज, ब्रेवरी और शराब परोसने वाले रेस्तरां में आने वाले ग्राहकों की उम्र की जांच की जाएगी. किसी भी व्यक्ति को शराब परोसने या परिसर में प्रवेश देने से पहले वैध सरकारी पहचान पत्र देखना अनिवार्य होगा. अगर कोई प्रतिष्ठान इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

युवाओं में बढ़ रही शराब की लत

सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब हालिया रिसर्च में युवाओं के बीच शराब और तंबाकू सेवन को लेकर चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं. स्टडी में पाया गया कि बड़ी संख्या में किशोर किसी न किसी रूप में नशे से जुड़े हुए हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम उम्र में शराब और तंबाकू की शुरुआत भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है.

गृह मंत्री ने साफ किया कि ये केवल लाइसेंस या नियमों का मामला नहीं है, बल्कि युवाओं की सुरक्षा और उनके भविष्य से जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने कहा कि व्यावसायिक लाभ के लिए बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता. इसी वजह से सरकार ने इस मामले में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने का फैसला किया है.

कर्नाटक में फिलहाल शराब पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 21 साल है. कुछ समय पहले इसे घटाकर 18 साल करने का प्रस्ताव चर्चा में आया था, लेकिन सार्वजनिक विरोध के बाद सरकार ने उस विचार को वापस ले लिया था. अब राज्य सरकार पहले से मौजूद नियमों को और सख्ती से लागू करने की दिशा में काम कर रही है.

नए आदेश के तहत CCTV निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया है. अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान निगरानी संबंधी नियमों का पालन करें. अगर किसी जगह पर नाबालिगों को शराब परोसने या एंट्री देने की शिकायत मिलती है, तो लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है.