कर्नाटक (Karnataka) के चिकबलपुर (Chikkaballapur) में एक सोमवार- मंगलवार की दरम्‍यानी रात विस्‍फोटक में धमाका होने से 6 लोगों की मौत हो गई है और एक व्‍यक्ति घायल हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है. वहीं, कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा (Karnataka CM) ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं.

हादसे की खबर मिलते ही गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने घटनास्थल का दौरा किया है. यह घटना बड़ी मात्रा में विस्फोटकों के कारण हुई है. उन्‍होंने चिक्काबल्लापुर में खदान धमाके में छह लोगों की मौत, एक घायल हुआ है. गृह मंत्री ने मौके पर विशेषज्ञों से भी बातचीत कर हादसे के बारे में जानकारी ली है.

Six people were killed, one injured in the incident last night pic.twitter.com/PknCd3nJ7t

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ”कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में दुर्घटना के कारण लोगों की जानें जाने से दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना. प्रार्थना है कि घायल जल्दी ठीक हो जाएं.”

“Pained by the loss of lives due to a mishap at Chikkaballapur in Karnataka. Condolences to the bereaved families. Praying that the injured recover quickly,” tweets PM Modi on the loss of 6 lives in quarry blast in Chikkaballapur pic.twitter.com/QYGWM8hlcS

