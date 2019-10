चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से अनुरोध किया है कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने वाले तीर्थयात्रियों से 20 डॉलर का सेवा शुल्क न लिया जाए. अमरिंदर ने ट्वीट किया कि मैं इमरान खान से अपील करता हूँ कि पाकिस्तान सरकार द्वारा करतारपुर साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों पर लगाया गया 20 डॉलर का शुल्क वापस लिया जाए. इस्लामाबाद के इस आचरण से विश्व का सिख समुदाय उनका आभारी रहेगा.

Punjab CM Captain Amarinder Singh tweets to Pakistan PM Imran Khan, writes, “I appeal to Imran Khan to withdraw $20 fee imposed by Pakistan government on pilgrims to Kartarpur Sahib.” pic.twitter.com/8a93fRZcmJ

— ANI (@ANI) October 18, 2019