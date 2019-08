श्रीनगरः कश्मीर में प्रशासन ने बुधवार को दिन के समय प्रतिबंधों में ढिलाई जारी रखी लेकिन माध्यमिक कक्षाओं वाले शैक्षणिक संस्थान खोले जाने के प्रशासनिक आदेश के बाद भी छात्र स्कूलों में नहीं आए. अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने शहर के कई हिस्सों सहित कश्मीर के अन्य हिस्सों में प्रतिबंधों में छूट दी. उन्होंने बताया कि शहर के पॉश इलाके और सिविल लाइन क्षेत्रों से अवरोधक हटाए गए हैं लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल अब भी तैनात हैं. हालांकि शहर के कई हिस्सों खास तौर पर डाउनटाउन के कुछ हिस्सों में प्रतिबंध जारी है.

अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर निजी स्कूल खाली पड़े हैं क्योंकि यहां से छात्र अब भी नदारद ही हैं. हालांकि कर्मचारी कुछ संस्थानों में आ रहे हैं. उनका कहना है कि मौजूदा हालात की वजह से अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से बच रहे हैं.

#WATCH: Latest visuals from SRINAGAR city as people move about for their work. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/DXrPQFxGKo

— ANI (@ANI) August 21, 2019