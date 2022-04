पुलवामा मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकी फंसे हैं.Kashmir Encounter: जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ (Pulwama Encounter) में तीन आतंकियों को मार गिराया है. कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई है. कश्मीर जोन पुलिस (Kashmir Zone Police) की तरफ से बताया गया कि मारे गए तीनों आतंकी लश्कर ए तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के थे. उन्होंने बताया कि सर्च अभियान जारी है.Also Read - जम्‍मू आतंकी हमला अपडेट: जैश के हमला करने वाले आतंकियों का एक मददगार अरेस्‍ट, दूसरे की पहचान हुई

#PulwamaEncounterUpdate: One more terrorist killed. A total of 3 terrorists affiliated with proscribed terror outfit LeT have been killed till now. Search operation in progress. Further details shall follow: Kashmir Zone Police

— ANI (@ANI) April 24, 2022