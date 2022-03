Kashmiri Pandits, jammu & Kashmir: कश्‍मीर (Kashmir) में 1989-90 के दौरान कश्‍मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits) पर आतंकवादियों के ढ़ाए जुल्‍म और स्‍थानीय लोगों की भूमिका को लेकर एक बार बड़ा सवाल अब उठ खड़ा हुआ है, जब फिल्‍म द कश्‍मीर फाइल्‍स (Kashmir Files) सुर्खियों में छाई हुई है. इस फिल्‍म को देखने के बाद बहुत बड़ा वर्ग इन वाकये के जिम्‍मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दोबारा इन मामलों की जांच की मांग उठा रहा है. इस बीच जम्‍मू-कश्‍मीर के डीजीपी ने इस सवाल पर कहा है अगर कुछ खास बात सामने आती है तो हम उस पर ध्यान देंगे.Also Read - थिएटर में 'The Kashmir Files' नहीं दिखाने पर भड़के लोग, जबरन रुकवाई अक्षय की 'Bachchan Pandey'

कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद जम्‍मू-कश्‍मीर (jammu and Kashmir) के डीजीपी दिलबाग सिंह (DGP Dilbagh Singh) ने कश्मीरी पंडितों द्वारा 90 के दशक के दौरान दर्ज कराई गई FIRs को फिर से खोलने पर कहा, अगर कुछ खास बात सामने आती है तो हम उस पर ध्यान देंगे. डीजीपी के इस बयान से कुछ दिन पहले दिल्‍ली की एक अदालत ने आतंकवाद के एक मामले में जेकेएलएफ) के प्रमुख मोहम्मद यासीन मलिक सहित अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. Also Read - डॉ कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, सोनिया गांधी को भेजे इस्‍तीफे में कही ये बात

If something specific comes up, we will pay attention to it: Jammu and Kashmir DGP Dilbagh Singh on reopening FIRs lodged by Kashmiri Pandits (during 90s) following the release of #KashmirFiles pic.twitter.com/ME15YDzp2P

— ANI (@ANI) March 22, 2022