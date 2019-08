जम्मूः कश्मीर में सब कुछ समान्य नहीं चल रहा है. भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और अमरनाथ यात्रा रोकने के बाद किश्तवाड़ जिले में 43 दिनों तक चलने वाली एक और यात्रा रोक दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि किश्तवाड़ जिले की 43 दिन तक चलने वाली ‘मचैल माता यात्रा’ को सुरक्षा कारणों से शनिवार को रोक दिया गया. उन्होंने लोगों से यात्रा नहीं शुरू करने और जो लोग रास्ते में हैं उनसे वापस लौटने को कहा है.

किश्तवाड़ के उपायुक्त अंग्रेज सिंह राणा ने बताया, “सुरक्षा कारणों के चलते तत्काल प्रभाव से यात्रा रोक दी गई है.” यह यात्रा 25 जुलाई को शुरू हुई थी और पांच सितंबर को इसे खत्म होना था. देश भर से हजारों श्रद्धालु यात्रा के दौरान खूबसूरत पद्दार घाटी को देखने आते हैं जो नीलम की खानों के लिए भी प्रसिद्ध है. श्रद्धालु 30 किलोमीटर के मुश्किल रास्ते को तय कर किश्तवाड़ के मचैल गांव में दुर्गा माता मंदिर में पूर्जा-अर्चना करते हैं.

Angrez Singh Rana, District Commissioner, Kishtwar: Machail Yatra to Goddess Durga shrine in Kishtwar district of Jammu & Kashmir has been suspended. pic.twitter.com/6W189CXzRl

