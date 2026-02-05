  • Hindi
कश्मीर में क्यों बनता जा रहा रेगिस्तान? लगातार घट रही बर्फबारी; वजह जान वैज्ञानिक भी चौंके

Kashmir Snow Shortage: कश्मीर घाटी में इस साल बर्फबारी सामान्य से भी कम दर्ज की गई है, जिसका असर आने वाले समय में घाटी की अर्थव्यवस्था और जलस्तर पर पड़ सकता है.

Published date india.com Published: February 5, 2026 7:44 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Kashmir Snow Shortage: कश्मीर घाटी में इस साल बर्फबारी सामान्य से भी कम दर्ज की गई है, और अब इसका असर साफ दिखने लगा है. मैदानी औन निचले इलाकों में बर्फबारी में कमी आना ना केवल मौसमी उतार-चढ़ाव के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इसकी वजह पश्चिमी हिमालय में होने वाले जलवायु बदलावों को माना जा रहा है. बर्फ का ना पड़ना सीधे घाटी के जल तंत्र, खेती-किसानी और पर्यटन पर पड़ेगा. क्योंकि कश्मीर की जीवनशैली और अर्थव्यवस्था में बर्फ की भूमिका अहम है.

सर्दी पड़ रही है, लेकिन बर्फ नहीं

रिपोर्ट्स के अनुसार, कश्मीर में बर्फ के बिना पड़ रही सर्दी को हल्के में नहीं लिया जा सकता. ये किसी आने वाली संकट की चेतावनी हो सकती है. कश्मीर में बर्फ केवल प्राकृतिक सौंदर्य का हिस्सा नहीं, बल्कि यह एक प्राकृतिक जल भंडार की तरह काम करती है, जो पूरे साल पानी की जरूरतों को पूरा करती है.

क्यों कश्मीर के लिए बर्फ है लाइफलाइन?

सर्दियों में गिरने वाली बर्फ पहाड़ों और मैदानों में पानी को जमा रखती है, जो गर्मियों में धीरे-धीरे पिघलकर नदियों और झरनों को भर कर रखती है. झेलम जैसी नदियों का प्रवाह, शहरों और गांवों की पेयजल आपूर्ति और खेतों-बागानों की सिंचाई के लिए बहुत ही अहम माने जाते हैं. कम बर्फबारी का मतलब है कि नदियों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा. ऐसे में इसका असर सीधे सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन पर पड़ेगा. खासकर सेब के बागान और खेती से कम पैदावार के चलते महंगाई का भी सामना करना पड़ सकता है.

क्यों नहीं हो रही है बर्फबारी?

इस साल घाटी में तापमान कई बार सामान्य से नीचे गया, लेकिन इसके बावजूद मैदानी इलाकों में बर्फ की मोटी चादर नहीं बिछी. ज्यादातर बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और पीर पंजाल रेंज—तक सीमित रही. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ इसका बड़ा कारण हैं. ये वही मौसम है जो आमतौर पर कश्मीर में बारिश और बर्फ लेकर आती है.

पानी, खेती और पर्यटन—तीनों पर असर

कम बर्फबारी का सीधा असर कश्मीर की जल स्तर पर पड़ रहा है. ऐसे में गर्मियों में नदियों और नालों का जलस्तर कम रहने का खतरा बढ़ गया है. इससे खेती और बागवानी प्रभावित हो सकती है, जो घाटी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. भूजल रिचार्ज कमजोर होने से झरने और जलस्रोत भी सूखने के कगार पर आ सकते हैं. वहीं, पर्यटन क्षेत्र भी चिंता में है. कश्मीर का शीतकालीन पर्यटन बर्फ निर्भर करता है, लेकिन निचले इलाकों में बर्फ न होने से इस बार बुकिंग सामान्य से कमजोर रही है.

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

Topics

