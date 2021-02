Kashmir Railway Line: कश्मीर में 2022 तक ट्रेन चलने लगेगी. कश्मीर में रेलवे लाइन (Railway Line in Kashmir) ले जाने का काम बेहद तेजी से चल रहा है. उम्मीद है कि ये काम दो साल में पूरा हो जाएगा. केंद्र सरकार कश्मीर की बड़ी नदियों में से एक चेनाब नदी (Chenab River) पर दुनिया का सबसे ऊँचा रेल पुल बना रही है. जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली ट्रेन (Jammu Kashmir ke liye Train) इसी से होकर गुजरेगी. ये पुल पिछले कई सालों से बन रहा है. Also Read - कश्मीर: बार-बार चेतावनी के बाद भी नहीं रुका पाकिस्तानी घुसपैठिया, भारतीय जवानों ने सिखाया सबक, और...

केंद्र ने कहा कि दिसंबर 2022 तक रेल सेवा का विस्तार कश्मीर तक हो जाएगा. इसी रेलवे लाइन (Railway Line) के लिए चेनाब नदी पर पुल (Bridge on Chenab River ) बन रहा है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल (World's Highest Railway Bridge Being Built Over Chenab River) होगा. गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में यह बात कही. उन्होंने कहा कि कश्मीर दिसंबर 2022 तक ट्रेन सेवा से जुड़ जाएगा.

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इसके तहत चेनाब पुल बन रहा है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है. उन्होंने कहा कि यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा और इसका निर्माण अगले साल तक पूरा होने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि रेलवे जम्मू से लेकर बारामूला तक रेलवे लाइन (Jammu-Baramulla Rail Line) बिछा रहा है. इस पूरी लाइन की लंबाई 356 किलोमीटर होगी. रेड्डी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhanmantri gram sadak yojna) के तहत कुल 5300 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ. इसमें से जम्मू क्षेत्र में 4600 किमी और श्रीनगर क्षेत्र में 700 किमी सड़कों का निर्माण हुआ.