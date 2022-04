Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के कुलगाम (Kulgam) में आतंकवादियों (Terrorists) ने आज बुधवार को एक कश्‍मीरी हिंदू को निशाना बनाया है. आतंकवादियों ने कुलगाम जिले के पुम्बई में शाम 7:30 बजे स्‍थानीय निवासी नागरिक सतीश कुमार सिंह (Satesh Kumar Singh) को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गए. सिंह को घायल अवस्था में एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने श्रीनगर रेफर कर दिया, लेकिन अस्‍पताल में उनकी मौत हो गई.Also Read - कोरोना के सामने आ रहे नए-नए वेरिएंट के बीच इस वायरस ने बढ़ाई चिंता, जानवरों से इंसानों में फैलता है RVF

#UPDATE Civilian Satish Kumar Singh, a resident of Kulgam, succumbed to his injuries at the hospital. Terrorists involved in this gruesome terror crime will be neutralised soon. Search to track the involved terrorists in progress: Police

