encounter at Dadoora area of Pulwama: जम्‍मू-कश्‍मीर Jammu and Kashmir) में सुरक्षा बलों और पुलिस ने आतंकवादी विरोधी अभियान के तहत आज शनिवार को दो अलग- अलग एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया है. एक एनकाउंटर आज सुबह कुलमा जिले के चिनगाम इलाके में हुआ, जिसमें दो आतंकी मारे गए हैं. दूसरा एनकाउंटर पुलवामा ददूरा इलाके में दोपहर बाद खत्‍म हुआ है.

सुरक्षा बलों और पुलिस ने पुलवामा के ददूरा इलाके में एक एनकाउंटर में दो अज्ञात आतंकियों (Two unidentified terrorists) को ढेर कर दिया है. अभी सर्च ऑपरेशन जारी है. सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों से हथियार और गोला-बारूद समेत एके राइफल बरामद की है. मारे गए आतंकियों का नाम अभी सामने नहीं आ पाया है.

सुरक्षाबलों और पुलिस की संयुक्‍त कार्रवाई में यह एनकाउंटर पुलवामा के ददूरा इलाके में हुआ. सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई गोलाबारी में दो आतंकवादी मारे गए हैं. अभी सर्च ऑपरेशन जारी है.

कुलगाम में मुठभेड़, दो आतंकवादी मारे गए

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में शनिवार को दो आतंकवादी मारे गए. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के चिनगाम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद बलों ने इस इलाके को घेर लिया और तलाश अभियान शुरू किया. तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में दो आतंकवादियों की मौत हो गई. आतंकवादियों की पहचान की जा रही है और यह पता लगाया जा है कि उनका संबंध किस आतंकवादी संगठन से था.

#KulgamEncounterUpdate: 02 #unidentified #terrorists killed. Operation in progress. Further details shall follow. @JmuKmrPolice https://t.co/Y9kDH4uh5V

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) October 10, 2020