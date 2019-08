जम्मू. केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने और विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने को लेकर राज्य में पिछले लगभग 5 दिनों से बने तनाव के हालात में अब सुधार दिखने लगे हैं. आम लोगों का जीवन पटरी पर लौटने लगा है. प्रशासन ने भी कई स्थानों पर हालात को देखते हुए कड़ाई में ढील दी है. जम्मू-कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में शुक्रवार को कर्फ्यू में ढील दी गई और जम्मू में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लगी निषेधाज्ञा शुक्रवार को वापस ले ली गई जिससे जनजीवन फिर से सामान्य होने का मार्ग प्रशस्त हुआ. जम्मू में शनिवार की सुबह स्कूल खुले और सड़कों पर बच्चों और उनके परिवारवालों की चहलकदमी देखी गई. इधर, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर स्थिति की जानकारी ली. उऩ्होंने बताया कि राज्य में अब शांति है. ईद के त्योहार के पहले प्रशासनिक स्तर पर और भी कदम उठाए जाएंगे.

प्रशासन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान में मौजूद प्रावधानों में बदलावों के मद्देनजर यह निषेधाज्ञा लगाई गई थी. उन्होंने बताया कि कठुआ, सांबा और उधमपुर जिलों में स्थिति कुल मिलाकर सामान्य रही और वहां ज्यादातर शैक्षणिक संस्थान शुक्रवार को फिर से खुले. अधिकारियों ने बताया कि पुंछ, राजौरी और रामबन जिलों में हालांकि पाबंदियां लागू रहेंगी. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार जम्मू जिला प्रशासन ने केन्द्र के कदम के मद्देनजर पांच अगस्त को धारा 144 के तहत लगाई निषेधाज्ञा को शुक्रवार को वापस ले लिया.

JAMMU: Schools have reopened in the city from today. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/384bgCLh0h — ANI (@ANI) August 10, 2019

जम्मू की जिला मजिस्ट्रेट सुषमा चौहान की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान 10 अगस्त से सामान्य कामकाज शुरू कर सकते हैं. किश्तवाड़ के जिला विकास आयुक्त अंग्रेज सिंह राणा ने बताया कि नगर के विभिन्न हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू में एक घंटे की ढील दी गई. राणा ने बताया, ‘‘पूरे जिले में शुक्रवार की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई. उन्होंने बताया कि कर्फ्यू में पहली बार शाम 4 से 5 बजे तक वासर, संगरभट्टा और गिरिनगर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ढील दी गई और फिर शाम 6 बजे से 7 बजे तक पोचल-बी, हट्टा, सरकूट और भगवान मोहल्ला इलाकों में ढील दी गई.’’

उन्होंने बताया कि स्थिति शांतिपूर्ण रही और शनिवार को शहर और इसके आसपास के अन्य हिस्सों में कर्फ्यू में ढील दी जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से डोडा जिले के भद्रवाह शहर और उसके आस-पास के इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सांबा, उधमपुर और कठुआ जिलों के ज्यादातर शैक्षणिक संस्थानों में शुक्रवार को गतिविधियां सामान्य रही.

Jammu and Kashmir Governor, Satya Pal Malik: PM Modi’s speech has had a calming effect. The situation is peaceful. Relaxations will be given before and on Eid. The festival will be celebrated in a proper manner. pic.twitter.com/iPu1pB5mIf — ANI (@ANI) August 9, 2019

J&K Governor: 1600 employees are on duty to ensure essential services like power supply, water & sanitation. 10,000 people in Kashmir are reporting for their duties. Most bank ATMs are operational. We’ve released advance salary for August of daily wage workers. https://t.co/49RanP8bK4 — ANI (@ANI) August 9, 2019

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने स्थिति का आंखों देखा हाल जान लेने के लिए इलाकों एवं विभिन्न अस्पतालों का शुक्रवार को दौरा किया. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने एक बच्चे के बेहतर इलाज के लिए उसे श्रीनगर से दिल्ली ले जाने का निर्देश भी दिया. मलिक ने सोनवार स्थित लल्ला डेड महिला अस्पताल और जी बी पंत बाल अस्पताल का दौरा किया और डॉक्टर, मरीजों एवं बच्चे के परिजन से बात की. प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने मरीजों को दिए जा रहे उपचार के संबंध में जानकारी ली.

(इनपुट – एजेंसी)