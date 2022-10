श्रीनगर: कश्मीरी पंडित (Kashmiri Pandit ) किसान पूरन कृष्ण भट (Puran Krishan Bhat killing) की पिछले सप्ताह आतंकवादियों द्वारा की गई के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित लोगों ने सोमवार को यहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (All Parties Hurriyat Conferenc) कार्यालय के बाहर धरना दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.Also Read - Jammu Kashmir Polls: जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी AAP, एक नवंबर से शुरू होगा अभियान

15 अक्टूबर को शोपियां में आतंकवादियों द्वारा मारे गए एक कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट की हत्या के खिलाफ, श्रीनगर में ऑल पार्टी हुर्रियत कार्यालय के होर्डिंग को विकृत कर प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया.

Jammu & Kashmir | Protestors express their anger by defacing the All Parties Hurriyat office hoarding in Srinagar, against the killing of Puran Krishan Bhat, a Kashmiri Pandit killed by terrorists in Shopian on October 15th. pic.twitter.com/yuQk38As45

