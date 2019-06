नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आरोप लगाया है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी वित्त पोषण के मामले में जांच से पता चला है कि कट्टरपंथी अलगाववादी नेताओं को विदेशों से धन प्राप्त हुआ और उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने लिए संपत्ति खरीदने से लेकर अपने बच्चों को विदेशों में शिक्षा देने पर किया. एनआईए ने दावा किया, जांच में आसिया अंद्राबी ने स्वीकार किया कि उसे विदेशी स्रोतों से धन और चंदा मिलता रहा है और दुख्तरान ए मिल्लत घाटी में मुस्लिम महिलाओं द्वारा प्रदर्शन का आयोजन करता है.

एजेंसी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और संगठनों के कई शीर्ष नेताओं से पूछताछ की और दावा किया कि उन्होंने कश्मीर घाटी में लोगों के बीच अलगाववादी भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान से धन मिलने की बात स्वीकार की.

एनआईए ने आसिया अंद्राबी और दो अन्य को हिरासत में लिया, कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा

एनआईए ने रविवार को जारी विज्ञप्ति में कहा कि दुख्तरान ए मिल्लत की कुख्यात नेता आसिया अंद्राबी से मलेशिया में उसके बेटे की शिक्षा पर हुए खर्च के बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि यह खर्च जहूर वटाली उठाता था, जिसे आतंकवादी वित्त पोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

NIA on J&K terror funding case: Masarat Alam, so called poster boy of stone pelters&violent agitations in Kashmir, revealed that Pakistan based agents route the funds through hawala operators which were transferred to separatist leaders including Syed Shah Gilani Chairman APHC(G) https://t.co/pTOQOA0c6C

— ANI (@ANI) June 16, 2019