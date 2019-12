नई दिल्ली: मोदी सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य में इंटरनेट सेवा आज भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है. इसके चलते कश्मीरी युवकों के व्हाट्सएप अकाउंट अपने आप ही डिलीट हो रहे हैं. वहीं जो कश्मीरी युवा किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वे चाहे राज्य के हों या बाहर, वे भी व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर होते जा रहे हैं. इसके चलते व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैरान हैं. ऐसे में फेसबुक ने पूरे घटनाक्रम पर स्‍पष्‍टीकरण दिया है.

4 months of inactivity, WhatsApp accounts from Kashmir are getting deleted. Weird to see individuals you haven’t spoken for all these months ‘leave’ WA groups whereas in reality an important part of their digital imprint – images, videos, texts & memories attached – vanishing.

— Khalid Shah (@khalidbshah) December 4, 2019