एक गरीब बेटे के साथ जो किया वो शास्त्रों में पाप... भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बोले देवकीनंदन ठाकुर

बिहार के भोजपुर में 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था. परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस वालों पर FIR दर्ज कराई है. इस मामले पर अब कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पुलिस-प्रशासन पर सवाल उठाए हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 25, 2026, 8:59 PM IST
एक गरीब बेटे के साथ जो किया वो शास्त्रों में पाप... भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बोले देवकीनंदन ठाकुर
कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भरत तिवारी (दाएं) के एनकाउंटर पर पुलिस-प्रशासन को घेरा है. (PTI)

बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान सामने आया है. गुरुवार (25 जून 2026) को एक फेसबुक वीडियो पोस्ट में देवकीनंदन ठाकुर ने भरत तिवारी हत्याकांड पर बात की. उन्होंने कहा कि भरत तिवारी गरीबों की आवाज उठाता था. उसके साथ जो हुआ, उसे शास्त्रों में पाप कहते हैं. पुलिस-प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी.

फेसबुक वीडियो पोस्ट में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, “भरत तिवारी जिस जगह पर काम कर रहा था, वहां गंगा किनारे एक गांव था. ये गांव बाढ़ की वजह से बह गया था. जिनके घर बाढ़ में बह गए थे, उनमें कोई मांझी था, कोई पासवान तो कोई उस क्लास से था; जिन्हें बैकवर्ड क्लास माना जाता है. उन लोगों को ऐसी जगह पर बसाया गया था, जहां गड्ढा था. वो रहने लायक जगह नहीं थी. भरत तिवारी युवा था. वो उन लोगों के लिए आवाज उठा रहा था. उसने 10 साल पहले अपना पिंडदान कर दिया था और कहा था कि वो अब से समाज सेवा करेगा.”

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क्या गरीबों को मिलता है न्याय?

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर वीडियो में आगे कहते हैं, “एक तरफ हम चाहते हैं कि समाज में अच्छे लोग हों, जो दूसरे के दुख-दर्द को समझें. ऐसा ही कोई अगर दूसरों के दुख-दर्द की बात कर रहा है, तो उसे सुनने वाला कोई नहीं है . उसे मौत मिलती है.” कथावाचक कहते हैं, “हम नहीं जानते प्रशासन क्या कर रहा है? हमें नहीं पता कि कोर्ट में क्या चल रहा है. शासन-प्रशासन या कोई और… जो भी ये दावा करता है कि न्याय होगा, सच कहिए क्या वाकई न्याय होगा? सच तो ये है कि गरीबों को कहीं न्याय नहीं मिलता.”

SP, DM, विधायक को दिया ये चैलेंज

देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं, “मैं एक शर्त पर मान लूंगा कि गरीबों को भी न्याय मिलता है. जिस जगह पर वो लोग बसे हुए थे. उस जगह पर उन्हीं हालातों में जिले के SP, DM, विधायक और मंत्री सिर्फ एक महीने तक रहे. फिर वो बताए कि ये जगह रहने के लिए सही है. भरत तिवारी गलत लोगों के लिए गलत मांगें उठा रहा था.” कथावाचक ने कहा, “अगर आप वहां नहीं रह सकते, तो भरत गलत नहीं कर रहा था. आप सब गलत हैं.”

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पुलिस-प्रशासन पर उठाए सवाल

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने पुलिस-प्रशासन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “भारत तिवारी के साथ जो हुआ, उसके बाद क्या पुलिस अधिकारी उसकी मां के सामने बैठ सकेंगे? उनकी आंखों में आंखे डालकर सवालों के जवाब दे पाएंगे? नहीं. ये ऐसी घटना है, जिसका पाप इसके जिम्मेदार पुलिस वालों की आने वाली पीढ़ी को भी भोगना पड़ेगा.”

कौन थे भरत तिवारी?

भरत तिवारी भोजपुर के बिलौटी गांव का रहने वाले थे. वह साइंस से ग्रेजुएट थे. पिछले 1-2 साल से वो गांव की बाढ़, कटाव और सरकारी वादों की पूर्ति न होने जैसे मुद्दों पर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर गरीबों की आवाज उठाते थे. 16 जून को उन्होंने पिस्टल लेकर वीडियो बनाया था. इसके बाद पुलिस पहुंची. दो दिन के घटनाक्रम के बाद 17 जून को वो सरेंडर करने वाले थे,लेकिन इसी दौरान वो एनकाउंटर में जख्मी हो गए. पटना मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हो गई.

मां ने पुलिस अफसरों पर कराई FIR

भरत तिवारी की मां ने जगदीशपुर SDPO राजेश कुमार शर्मा और तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर सरेंडर करने के बाद गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 17 जून को भोजपुर पुलिस ने भरत तिवारी को उस वक्त गोली मारी थी, जब उन्होंने फेसबुक लाइव आकर सरेंडर कर दिया था. यह इस केस में अब तक चौथी FIR है. भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर देशभर में युवाओं का विरोध-प्रदर्शन हो रहा है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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