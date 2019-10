नई दिल्ली: भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरु हो चुका है. इस अभ्यास को काजिंद 2019 नाम दिया गया है. यह अभ्यास पिथौरागढ़ सेना ब्रिगेड में शुरु हुआ. इस शैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 60-60 सैनिकों की टुकड़ी भाग लेगी. इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का मकसद आतंकवाद विरोधी जवाबी कार्रवाई और सैन्य ऑपरेशन के अनुभवों को एक दूसरे से साझा करना है. इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का एक वीडियो भारतीय सेना ने ट्विटर पर साक्षा किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों देशों के जवान पहाड़ी इलाकों में किस तरह से आतंकवाद व हमले को रोकने का प्रशिक्षण ले रहे हैं.

गुरुवार के दिन दोनों ही देशों की सेना की टुकड़ियों ने मैत्री मैदान में परेड की. ब्रिगेडियर एसके मंडल ने परेड की सलामी ली. इस परेड का नेतृत्व भारतीय सेना के टू राजपूत के सीओ कर्नल एके बहेरा और कजाकिस्तान के कैप्टन नईम ने किया. इस दौरान दोनों दी देशों का राष्ट्रगान बजाया गया जिसके बाद ब्रिगेडियर एसके मंडल ने सेनाओं को संबोधित किया.

#WATCH Annual military exercise ‘KAZIND 2019’between India&Kazakhstan army began at Pithoragarh, Uttarakhand yesterday.The aim of the exercise is joint training of troops in counter insurgency/counter-terrorism operations in both jungle&mountainous terrain. (Source: Indian Army) pic.twitter.com/fh4vjkTI5t

